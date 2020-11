Renato Kayzer exalta o espírito ‘guerreiro’ do Athletico

O clima dentro do Athletico é de alívio. Após 11 jogos sem vencer, o Furacão levou a melhor diante do Fortaleza e inicia o returno do Brasileirão com o sonho de escapar da zona de rebaixamento.

Autor do gol da vitória, Renato Kayzer não conteve a sua alegria e prometeu ao torcedor muita disposição dentro das quatro linhas para ajudar a equipe.

‘É isso aí que a torcida pode esperar de mim, muita vontade. Posso não ser o melhor atacante do Brasil, mas mais fome do que eu ninguém vai ter’, afirmou ao Furacão Play, antes de completar:

‘Esses fantasmas que estavam em volta de nós nessas partidas que tínhamos perdido tinha deixado a gente para baixo. Mas a gente se reuniu, fizemos um pacto para acreditar até o final e, graças a Deus, todo mundo foi muito guerreiro, e saímos com a vitória hoje’.

Com 17 pontos, o Furacão está na 17ª posição. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o Goiás, fora de casa.