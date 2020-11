Residência do radialista Kleber Braga em Porto Real do Colégio é alvo de disparos de arma de fogo

Polícia confirmou a ocorrência na madrugada desta quarta-feira, 18 de novembro

Policiais do 11º BPM foram acionados para atenderem uma ocorrência de disparos de arma de fogo na frente de uma residência localizada na Rua da Aurora, em Porto Real do Colégio. Trata-se da casa do radialista e assessor de comunicação, Kleber Braga, que recentemente apresentava o programa Jornal do Povo na Francês FM, 106.3Mhz.

De acordo com a polícia, o comunicador junto com as testemunhas afirmaram o ocorrido. Eles alegaram que ao ouvir os disparos saíram para a porta e visualizaram o portão da casa com marcas de balas. Eles foram orientados a procurarem a Delegacia Regional para confeccionar um boletim de ocorrência sobre o fato.

Além de radialista, José Kleber Braga Messias é Assessor de Comunicação da Prefeitura de Porto Real do Colégio.

Fotos Cortesia:

ATUALIZADA ÀS 10H10

Entramos em contato com o radialista, e ele explicou o ocorrido:

“Minha esposa foi ontem a noite para uma lanchonete em Porto Real do Colégio e ao retornar, mais ou menos às 23h30, e perto de meia noite, eu já estava deitado, mas não tava dormindo, eu ouvi um barulho muito forte e aí meu filho veio e perguntou: -Painho você ouviu isso? Eu falei ouvi, até então eu pensava que era soltando bomba, foi muito forte(…). Teve sete perfurações, quatro amassou o portão, dois quebrou o vidro e um conseguiu furar o portão, e o meu portão é de ferro.”

O radialista também acredita que os disparos vieram do SAAE, pois nos fundos da instituição existe um matagal e a casa do radialista fica em frente a esse local. Na opinião dele, foi uma maneira de amedrontar, um aviso. Kleber Braga acredita que a motivação foi política. Ele também adiantou que ainda hoje vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia de Porto Real do Colégio, onde também elogiou os trabalhos dos policiais civis da região.

Com assessoria do 11º BPM