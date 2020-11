O artista gráfico Santiago Ibarra compartilhou em seu canal do YouTube, uma incrível recriação da vila dos Los Ganados de Resident Evil 4 utilizando a Unreal Engine 4. O vídeo mostra todos os principais cenários da área inicial do game, porém com uma riqueza de detalhes que tem cara de nova geração. Confira a seguir:

Segundo Santiago, foi necessário a utilização de imagems em alta qualidade de cada uma das localidades do mapa, que foram comparadas com áreas reais para que fosse desenvolvido uma maior fidelidade em relação a cada traço.

Confira também algumas screenshots de cair o queixo:

Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real Resident Evil 4 na Unreal 4 é tão realista que parece real

E aí, o que você achou? Já pensou um remake de Resident Evil 4 com esse poder gráfico? Deixe sua opinião nos comentários!