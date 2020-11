Resident Evil Revelations 3 terá foco primário no Switch [RUMOR]

Depois de vários vazamentos de dados sensíveis da Capcom na semana passada, novas informações começaram a circular pelas redes. Na planilha vazada anteriormente, existia o nome RE Outrage, que na verdade é um codinome para Resident Evil Revelations 3, segundo Dusk Golem. O insider ainda afirma que o título terá foco no Nintendo Switch — embora não seja necessariamente exclusivo da plataforma.

Dusk Golem já é um nome conhecido na comunidade de Resident Evil e sempre traz informações certeiras sobre os jogos da franquia — as últimas foram sobre RE Village. Em um tópico de discussões no Resetera, ele ainda afirma que recebeu “100% de confirmação” de que Revelations 3 terá foco primário no Switch.

(Fonte: Resetera / Reprodução)

Por enquanto, nada foi confirmado de forma oficial, nem pela Capcom e nem pela Nintendo, mas se Golem estiver certo, Revelations 3 provavelmente terá o lançamento primário no Switch e depois para outras plataformas.

Isso não é muito difícil de acontecer, visto que o primeiro Revelations com os protagonistas Jill e Chris foi exclusivo temporário de Nintendo 3DS na época de seu lançamento.

Vale pontuar que as informações acima são meros rumores e devem ser tratados como tal até a confirmação oficial da Capcom e da Nintendo.

O que vocês esperam ver em um possível Resident Evil Revelations 3? Novos protagonistas? Velhos veteranos da franquia? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!