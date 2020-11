Restauração e configuração de Android novo serão mais rápidas

A Google pode trazer novidades ao Android para melhorar a instalação de apps em celulares novos ou que tiveram o sistema restaurado. Segundo informações compartilhadas pelo XDA Developers, o sistema permitirá que certos apps ganhem prioridade na hora de uma instalação em massa.

O desenvolvedor conhecido como “luca020400” encontrou indícios vindos de engenheiros da Google apontando para a novidade. Segundo as informações, a empresa está preparando um sistema de “dicas”, em que lojas como a Play Store conseguiriam priorizar a instalação de certos apps, incluindo programas importantes e utilizados com frequência.

O recurso em desenvolvimento promete agilizar a instalação de apps em massa no AndroidFonte: Android Authority

O XDA Developers descreve que a função teria quatro modos de operação, que foram marcados como Default (padrão), Fast (rápido), Bulk_Critical (em massa e crítico) e Bulk_Non_Critical (em massa e não crítico).

Mais agilidade na instalação

As instalações em massa, que ocorrem quando o aparelho é restaurado ou acaba de ser retirado da caixa, podem sofrer uma grande evolução com a função. Com a ferramenta, a Play Store conseguiria escolher os melhores apps para serem colocados em ação primeiro em um novo smartphone, como ferramentas vindas da fabricante do celular, por exemplo.

A opção “Bulk_Critical” também conseguiria instalar diversos aplicativos rapidamente, mas abrindo mão de otimizações. Assim, o usuário pode aproveitar o app e atualizá-lo posteriormente para receber mais estabilidade durante o uso.

O novo recurso de instalação inteligente ainda está em desenvolvimento e não tem previsão de lançamento, já que nem foi confirmado oficialmente pela Google. A principal possibilidade é que a função apareça no Android 12, que será lançado no ano que vem.