Retorno de Matheus Firmino é a esperança do Real Noroeste pelo acesso

Com três gols e três assistências em nove jogos, o atacante Matheus Firmino retorna ao Real Noroeste para a partida do próximo sábado, contra o lanterna do grupo, o Operário, pela Série D do Brasileirão. Poupado do último duelo contra o União por dores no joelho, o jogador viu a equipe ser derrotada por 2 a 0 e, agora, busca ajudar na recuperação.

– Estou 100%. É muito importante essa volta após não ter jogado a última partida. E o mais importante é que precisamos fazer o nosso papel dentro de casa e selar nossa classificação. Vou fazer o possível para a ajudar a equipe nessa reta final, seja com gols, assistências ou até mesmo marcando – disse.

Firmino demonstra preocupação com a classificação. O Real Noroeste está a uma vitória do vice-líder do Grupo A-5. O atacante quer fazer valer a força do mando de campo, mesmo sem a presença da torcida por conta da pandemia, para somar pontos e seguir na busca por uma vaga na próxima fase.

– Dentro do Rochão nossa equipe está bem e queremos continuar desse jeito. Temos que mostra nossa força aqui dentro de casa igual estamos fazendo, e cada dia melhorar. Vamos jogar por eles (torcedores) para nos classificarmos, mesmo eles não podendo estar aqui pra nos apoiar – completou.