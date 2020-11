Revelado no Arsenal, Wilshere elogia Mourinho, mas diz que não jogaria no Tottenham: ‘Não me aceitariam’

Sem clube desde que rescindiu o contrato com o West Ham, no início de outubro, o meio Jack Wilshere, revelado no Arsenal, disse em entrevista ao podcast “Super 6” que não jogaria no Tottenham, rival dos Gunners na Inglaterra. Apesar disso, o atleta afirmou que é grande fã de José Mourinho, treinador dos Spurs.

– Eu amo o Mourinho, acho ele um treinador incrível. Mas eu não podia fazer isso. Eles não me aceitariam, mas, independentemente disso, acho que não poderia. Não é que o Arsenal se livrou de mim e me despediu, eles me ofereceram um acordo e eu queria tentar outra coisa. Eu sou um homem do Arsenal – disse Wilshere.

No fim do mês passado, em entrevista à “Sky Sports”, Wilshere disse que atuar no futebol espanhol era uma possibilidade para sua carreira.

– Eu conversei com meu agente há alguns dias, mas não vou colocar prazo, pois quero que tudo saia certo. Eu sempre assisti o Campeonato Espanhol e sempre pensei sobre (uma mudança para a Espanha). Eu gosto da liga, é mais técnica do que o futebol inglês. Eu acho que é um lugar em que poderia mostrar do que sou capaz.