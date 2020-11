Ri Happy abre matrículas para 1.200 vagas de emprego

O Grupo Ri Happy, especializado no varejo infantil, segue com a abertura de inscrições para 1.200 vagas de emprego. As oportunidades são temporárias e distribuídas nos cargos de auxiliar de loja, estoquista ou caixa.

Cerca de 2 mil vagas foram abertas pela empresa para as vendas do final do ano, sendo que 40% (800 vagas) será preenchido com temporários que retornam do período do Dia das Crianças. O início das atividades será começo de dezembro.

No estado de São Paulo, são 530 vagas disponíveis. Já no Rio de Janeiro, um total de 175 vagas abertas. As demais oportunidades estão distribuídas por diversos estados do país.

Para a ocupação das vagas, a empresa informa que o interessado precisa ter o necessário ensino médio completo ou estar cursando. De acordo com a Ri Happy, os contratados receberão todos os treinamentos sobre os protocolos de segurança e higienização durante o atendimento nas lojas.

“No Dia das Crianças tivemos 1.700 temporários atuando de 01/10 a 14/10 por todo País e o resultado foi incrível, inclusive, com 160 efetivados. Para o Natal – a principal época de vendas da empresa – temos uma parte dos temporários retornando e outra de pessoas novas que estão em busca de uma chance no mercado e com muita vontade de contribuir para o desenvolvimento infantil através do brincar”, afirma a head de RH do Grupo Ri Happy, Alexandra Carrão.

O processo seletivo será online, com exceção apenas do o exame médico, que deve ser realizado presencialmente.

Inscrição

Os interessados devem se candidatar por meio do site de recrutamento da empresa até o dia 30 de novembro. De acordo com a empresa, os temporários terão chance de serem efetivados dependendo do desempenho e vagas disponíveis no ano que vem.