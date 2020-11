Rick and Morty 4ª temporada: veja 10 curiosidades sobre a série

A 4ª temporada de Rick and Morty finalmente está disponível na Netflix, no HBO Max e no Hulu. Depois de um período de espera quase tão longo quanto a História do Trem, nossos personagens favoritos estão de volta para arranjar novos, preocupantes e inesperados problemas por toda a galáxia.

Quer saber mais sobre a 4ª temporada de Rick and Morty e algumas curiosidades inéditas da animação enquanto espera pela 5ª season? Então, você chegou ao lugar certo!

Veja 10 curiosidades sobre Rick and Morty 4ª temporada:

1. O navio de Rick foi baseado… no lixo

É isso mesmo. Segundo Brent Noll, designer da animação, a equipe decidiu desde o início que Rick faria suas invenções com artigos encontrados no lixo. Logo, com o navio, não poderia ser diferente.

2. Enquanto isso, Rick é baseado no diretor do desenho

(Fonte: Adult Swim/Divulgação)Fonte: Adult Swim

Outra das mais importantes curiosidades sobre Rick and Morty é que um dos personagens tem sua personalidade baseada em Bryan Newton, diretor da animação. Para ele, o sarcasmo é uma das qualidades mais predominantes.

3. Rick não pode morrer

Se você assistiu às outras temporadas do desenho, você já deve ter se perguntado algumas vezes como eles conseguem escapar de tantas enrascadas. E a verdade é que Rick é praticamente indestrutível! Na verdade, o diretor contou em uma entrevista que ele até pode morrer por meios não convencionais, mas não revelou quais são eles.

4. O gato falante não era importante

Muitas pessoas se perguntaram sobre qual era o significado do gato falante dublado por Matthew Broderick. A resposta é uma decepção (embora já esperada): ele não significa nada e não é importante. O personagem foi incluso no roteiro de Rick and Morty apenas pelo humor mesmo.

5. O dragão quase foi feito de cocô

(Fonte: Adult Swim/Divulgação)Fonte: Adult Swim

Em um dos episódios da 4ª temporada, Rick e Morty lutam contra um dragão. Porém, um dos desenhos iniciais mostrava a criatura totalmente coberta por fezes. Felizmente, a equipe decidiu que isso era demais até mesmo para os padrões do desenho.

6. O episódio da cobra espacial está pronto há anos

Enquanto isso, o roteiro do episódio com uma cobra espacial está pronto há anos. Na verdade, ele deveria ter acontecido na 3ª temporada, porém, os roteiristas não encontraram a deixa ideal para a produção. Logo, ele foi reciclado para fazer parte da 4ª temporada de Rick and Morty.

7. A dinâmica do episódio Promortyus foi inédita

Em todos os outros episódios do desenho, a história é linear e começa antes de os personagens se enfiarem em enrascadas. Porém, o episódio Promortyus quebrou essa barreira: afinal, ele começa no meio, enquanto Rick e Morty já estão perto de se livrar dos alienígenas. Mais uma vez, os criadores provam que nada é meramente clichê ou padronizado no desenho.

8. Os Glorzos foram inspirados no universo da DC

(Fonte: Adult Swim/Divulgação)Fonte: Adult Swim

Outra curiosidade sobre Rick and Morty 4ª temporada é que as criaturas conhecidas como Glorzos foram inspiradas no universo da DC, mais especificamente no vilão Starro. O personagem apareceu pela primeira vez em uma HQ chamada Brave and The Bold.

9. Promortyus foi tão violento que alguns designers ficaram desconfortáveis

Voltando ao episódio Promortyus, o teor violento deste capítulo deixou alguns designers indecisos e desconfortáveis. Isso porque os Glorzos eram seres inteligentes e capazes de sentir empatia, o que fez a destruição parecer um pouquinho demais.

10. Um dos episódios foi escrito em apenas um dia

O episódio The Vat of Acid, da 4ª temporada de Rick and Morty, precisou de apenas um dia para ser finalizado. O roteirista Albro Lundy afirmou ainda não ter acreditado que deu certo, já que toda a equipe achou a ideia do episódio estúpida.

E aí, o que você achou dessas curiosidades sobre Rick and Morty? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o artigo nas redes sociais!