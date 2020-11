‘Riem dele, e ele ganha o jogo mais importante da temporada’

Depois de o Real Madrid ter buscado uma fundamental vitória diante da Inter de Milão por 3 a 2 nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, Vinicius Jr. foi muito elogiado em texto de Juan Ignacio García-Ochoa no site do jornal Marca nesta quarta-feira.

O brasileiro entrou no segundo tempo da partida, assim como Rodrygo, e deu a assistência para o conterrâneo anotar o último gol da partida no estádio Alfredo Di Stéfano. De acordo com a publicação, foi Vinicius Jr. quem “ganhou o jogo” e foi ele “quem levantou o Real Madrid da lona diante da Inter”.

As palavras destacando o camisa 20 foram além da atuação pela competição continental.

“Poucas vezes um jogador tão jovem foi tão criticado e menos vezes ainda se viu um jogador se rebelar com tanta grandeza diante de tanta pancada. O garoto nunca levanta a voz e se limita a jogar. Umas vezes bem, outras mal, mas sempre sendo Vinicius, encarando, olhando de frente o rival, buscando o gol adversário”, escreveu o colunista.

“Riem dele porque chuta errado, mas Vini segue chutando. Riem dele porque muitas vezes escolhe mal o último passe, mas segue chegando 20 vezes por partida na linha de fundo. Riem dele porque um companheiro o critica no túnel do vestiário sua partida ruim, mas ele seis dias depois se encarrega de ganhar o jogo mais importante da temporada, fazendo o mesmo pelo que o criticavam. Riem dele porque custou 45 milhões, ainda que seja um dos quatro jogadores que menos ganha no elenco…”

Vinicius Jr., de 20 anos, esteve em campo em nove dos dez jogos do Real na temporada, tendo sido titular em cinco deles e somando três gols e uma assistência.