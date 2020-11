RJ: 12 escolas têm aulas suspensas por casos de coronavírus

Cerca de 12 municípios do Rio de Janeiro precisaram suspender as aulas presenciais após casos de coronavírus. Estas cidades agora se encontram na fase vermelha e laranja de acordo com o planejamento de flexibilização da capital fluminense.

De acordo com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, as cidades na classificação de alto risco estão os Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que a partir de segunda-feira (30/11) não poderão mais receber alunos para aulas presenciais.

Na capital e nos municípios de Angra dos Reis, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Porto Real e Seropédica, estão suspensas atividades pedagógicas nas escolas da rede estadual.

Todos os municípios estão na bandeira laranja. Segundo a Secretaria, o ensino deve ser realizado de forma remota.

Escolas continuam abertas

Mesmo sem as aulas presenciais, todas as escolas estaduais estarão abertas, em horários adaptados, para que estudantes possam retirar o material didática e o kit alimentação.

Apenas quatro municípios poderão seguir com o ensino presencial. São eles: Casimiro de Abreu, Engenheiro Paulo de Frontin, Natividade e Sumidouro. As atividades acontecem para alunos da 3ª série do Ensino Médio e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), que optarem pelo retorno.

Ao todo, 14 unidades escolares permanecerão abertas para aulas presenciais, segundo a Secretaria. Até quarta-feira (25), haviam sido registrados 22.256 óbitos por coronavírus no Rio de Janeiro. A média diária de mortes por covid é de 80, um aumento de 132% em 14 dias, segundo números aferidos por consórcio de veículos de imprensa. O índice está em aceleração no Rio.

