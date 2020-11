Robertson diz que VAR precisa de melhoras e revela que jogadores sofrem com incertezas sobre regras

O lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool, pediu mais clareza sobre as regras do VAR e disse que os jogadores estão desesperados por alguma “consistência” em todas as áreas.

Robertson esperava que o VAR acabasse tomando decisões claras, mas, em vez disso, gerou mais confusão. O sistema colaborou na marcação de um pênalti no empate de 1 a 1 dos Reds com o Brighton, no último sábado, e, embora não tenha reclamações sobre a decisão, ficou surpreso com outros lances semelhantes que ficaram impunes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O defensor quer que mais ex-profissionais participem da tomada de decisões e espera que as regras sejam aplicadas com mais consistência a cada partida.

“Houve muitas mudanças nas regras, em particular na Inglaterra”, disse Robertson, em entrevista coletiva antes do confronto do Liverpool pela Champions League contra o Ajax.

“Acho que Kevin De Bruyne disse na outra semana que não tinha mais certeza das regras. Acho que todos podemos repetir isso. É um pouco incerto agora. Quando o VAR entrou, acreditávamos que não haveria áreas cinzentas, seria tudo preto e branco e eu não acho que estamos entendendo bem agora”, salientou.

“Há muitas melhorias a serem feitas. Sabíamos que tínhamos que ser pacientes com o VAR e não seria perfeito do dia para a noite, mas estamos 18 meses com ele e os mesmos erros ainda estão sendo cometidos”, argumentou.

“No sábado, não tenho problema se minha dividida é uma penalidade, se as regras e o árbitro considerarem essa penalidade. Mas eu estava assistindo aos jogos ontem e vi dois lances muito semelhantes em Marcus Rashford e Adama Traoré que ficaram impunes e pareciam muito, muito parecidos com o que fiz em Danny Welbeck. Para mim, os três devem ser penalidades ou os três não são penalidades”, seguiu.

Robertson durante jogo entre Liverpool e Brighton, pela Premier League EFE

“Acho que é onde estamos lutando um pouco. Estamos apenas procurando consistência, espero que chegue a tempo. O jogo está clamando por isso. Achamos que conseguiríamos isso com o VAR, mas talvez não estejamos conseguindo agora. Muitos jogos estão passando, com as pessoas nos estúdios ainda discutindo as decisões dos árbitros e o que poderia ou não ser. Não pensei que isso seria possível após o VAR”, reconheceu.

“Se isso ainda vai acontecer, então eu prefiro deixar para o olho nu do árbitro. É muito mais fácil aceitar erros do que quando há tanta tecnologia ao redor”, complementou.

Enquanto isso, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, disse que a recuperação de Thiago levará mais “algumas semanas” e que a lesão que ele contraiu contra o Everton em outubro teve um “impacto enorme no joelho”.

Klopp está lutando contra uma lista crescente de lesões após James Milner ter saído mancando contra o Brighton no fim de semana devido a uma lesão no tendão da coxa. Ele se junta a nomes como Trent Alexander-Arnold, Xherdan Shaqiri, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain nos bastidores, com Joe Gomez e Virgil van Dijk ausentes por muito tempo.

“Thiago, temos que esclarecer um pouco”, disse Klopp. “Naquele dia em que o Thiago se lesionou no jogo contra o Everton, houve outra lesão grave (Van Dijk) depois dos exames, uma era uma má notícia, a outra era boa”.

“Percebemos agora que foi um impacto enorme no joelho. O impacto no joelho foi tão grande que ainda não está bem. Não é um grande problema, ele treina de vez em quando, mas no momento percebemos que precisamos de mais etapas. Não posso dizer quando ele vai ficar bem, mas vai demorar algumas semanas com Thiago. É assim que é”.

Tanto Klopp quanto Robertson apoiaram a proposta de substituições por concussão depois que Raul Jimenez sofreu uma fratura no crânio após um confronto na cabeça com David Luiz na vitória dos Wolves no Arsenal, no domingo.