Robô coloca e retira lentes de contato dos olhos das pessoas

O inventor norte-americano Craig Hershoff desenvolveu um robô capaz de colocar e retirar as lentes de contato do usuário de forma rápida e segura, bastando dar um comando de voz para a máquina. A novidade pode chegar ao mercado em 2021, atendendo às pessoas que têm dificuldade para manusear o produto.

Chamado Cliara Lens Robot, o dispositivo utiliza ventosas nas quais as lentes são acopladas, capazes de medir a quantidade necessária de força para colocá-las e removê-las dos olhos. Há também uma câmera no conjunto, que permite ver, em um monitor, como todo o processo ocorre.

De acordo com Hershoff, o usuário deve olhar para baixo e dar o comando de voz para que o robô inicie o procedimento. Quando a lente for inserida no olho direito, é possível visualizar a inserção em tempo real na tela, com o olho esquerdo, e vice-versa. O vídeo abaixo mostra o aparelho em ação, veja:

Logo após a colocação da lente, sensores de força nas ventosas detectam o contato com o olho e param o dispositivo, que se retrai em seguida. A máquina tem movimentos suaves e é “extremamente segura”, conforme o criador.

Adequado para diferentes públicos

O Aparelho de Inserção e Remoção de Lentes de Contato, como o dispositivo também é conhecido, atende desde as pessoas que tenham tremores nas mãos ou outro distúrbio neurológico a aquelas com medo de tocar os olhos, além de públicos com outras necessidades.

Segundo o inventor, o usuário só precisa consultar um optometrista para verificar se a máquina é realmente adequada para o seu caso. Ela foi criada para as lentes esclerais, de maior diâmetro e que não entram em contato com a córnea.

No momento, o robô que coloca e retira lentes de contato está passando por testes clínicos. A expectativa de Hershoff é de começar a vendê-lo em breve, mas antes ele precisa ser aprovado pela agência do governo americano Food and Drug Administration (FDA).