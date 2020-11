Rocket League ganha especificações de upgrade no PS5 e Xbox Series X/S

Rocket League é um dos games que vai marcar presença na nova geração de consoles, prometendo algumas melhorias se comparado às edições destinadas às plataformas atuais. Caso esteja curioso, o site oficial do game informa o que há de novo.

De acordo com as informações divulgadas, o game vai rodar a 4K e 60 frames por segundo no PlayStation 5. Já no Xbox Series X esses dados são idênticos aos do console da Sony (posteriormente o console terá resolução 2688×1512 a 120 fps com o modo performance), enquanto no Xbox Series S os jogadores vão ter 1080p e 60 frames por segundo (e 1344×756 a 120 frames por segundo com o modo performance).

Confira esse pequeno resumo no tweet publicado no perfil Nibel no Twitter a seguir:

Rocket League next-gen upgrade specified XSX:

4K 60FPS + HDR; performance mode coming later (2688×1512 at 120 FPS + HDR) XSS:

1080p 60FPS + HDR; performance mode coming later (1344×756 at 120 FPS + HDR) PS5:

4K 60FPS + HDRhttps://t.co/hn8myiG0wI pic.twitter.com/5ZZdaQvlKI — Nibel (@Nibellion) November 10, 2020

Atualmente, Rocket League está disponível em versões para PC, Xbox One e PlayStation 4.