Rockstar revela lista de jogos retrocompatíveis para PS5 e Xbox Series X/S

A Rockstar é uma das produtoras mais queridas pelos jogadores e dona de alguns dos jogos mais marcantes das últimas gerações. Felizmente, a desenvolvedora confirmou que vários de seus principais títulos poderão ser facilmente jogados nos novos videogames da Microsoft e Sony.

Rockstar Games has confirmed some titles with BC on Xbox Series X|S and PlayStation 5 (aside from GTAV and RDR2)https://t.co/mV7Evc9hDD pic.twitter.com/4CuY71a2tl — Nibel (@Nibellion) November 6, 2020

Segundo a Rockstar, “todos os jogos que já eram retrocompatíveis no Xbox One continuarão sendo no Xbox Series X e S, o que inclui os seguintes jogos lançados no Xbox 360 e Xbox original: Bully Scholarship Edition, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, Grand Theft Auto: San Andreas, Midnight Club: Los Angeles, Red Dead Redemption e Rockstar Games Presents Table Tennis“.

A produtora também esclareceu como anda sua relação com a Sony: “A coleção de jogos de PlayStation 2 atualmente disponíveis com vendas digitais na PlayStation Store do PlayStation 4 também serão levados para a próxima geração: Bully, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Vice City, Manhunt, Max Payne, Red Dead Revolver e The Warriors“.

As ausências mais notáveis em ambas as plataformas são GTA V e Red Dead Redemption 2. O que você achou da lista? Comente a seguir!