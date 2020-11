Rodrigo Santana é apresentado no Coritiba e fala que encontrou ‘ambiente muito bom’

Depois da saída do técnico Jorginho e da contratação na última semana do técnico Rodrigo Santana, o profissional de 38 anos de idade foi apresentado em coletiva nessa terça-feira (3).

Quem esteve também presente na entrevista de apresentação do novo treinador foi o presidente do Coxa, Samir Namur, que tratou de dar as boas vindas ao novo comandante da equipe e também desmentir a informação de que, antes de Rodrigo, outros sete profissionais teriam se negado a assumir o clube do Alto da Glória:

– Quero dar as boas vindas ao Rodrigo, que é um profissional em que colocamos toda a nossa confiança de que vai fazer um bom trabalho nesse segundo turno de Brasilero e por que não um trabalho de longo prazo no Coritiba. Ele tem todos os atributos pra isso, experiência na série A, já fez um bom trabalho no Atlético-MG, tem conhecimento, características de um treinador moderno, a juventude que vai dar muita força ao trabalho dele.

– Não é verdade. Não foi o que aconteceu. Nós da diretoria tínhamos uma ideia inicial de trazer o Mozart novamente. Ele é um profissional de muita competência e conhece melhor que ninguém nosso elenco. Ele disse que não queria sair do CSA. Não fizemos proposta para nenhum outro nome. Fizemos entrevistas com técnicos e escolhemos o Rodrigo – acrescentou o presidente do Coritiba.

Nas suas primeiras considerações sobre o ambiente do plantel além de questões relacionadas a estrutura que o clube proporciona, a avaliação de Rodrigo Santana em sua primeira incursão no futebol paranaense foi positiva:

– Eu encontrei um ambiente muito bom, o grupo está bem centrado, fechado, motivado, todos nos receberam de braços abertos, todos unidos no sentido de a que a equipe precisa somar pontos, uma estrutura muito boa, eu não conhecia o CT, nos dá condições de fazer um bom trabalho, um elenco que está querendo, que consegue colocar uma intensidade muito boa nos treinos, uma comunicação muito boa entre os jogadores.