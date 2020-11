Rodrigo Santana testa positivo para Covid-19

O Coritiba tem mais um caso de Covid-19. Trata-se do técnico Rodrigo Santana, que deu positivo para o vírus nesta terça-feira.

Apesar do susto, o Coxa informou que o treinador passa bem e fica em isolamento social. No fim de semana, quando o Coritiba encara o Bahia, a equipe será comandada por Pachequinho.

Vale lembrar, que no último domingo, Rodrigo Santana fez a sua estreia no Coxa diante do Internacional e conseguiu um empate por 2 a 2.

Após 20 partidas disputadas no Brasileirão, o Coritiba aparece na 15ª colocação, com 20 pontos, mesmo desempenho do Botafogo, primeiro time do Z-4.