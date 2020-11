Rojão, bate boca e xingamentos a Dome marcam desembarque do Flamengo no Rio

O clima durante o desembarque dos jogadores do Flamengo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi bastante tenso, na madrugada desta segunda-feira (9). Eles foram recebidos por um grupo de 30 torcedores com rojões, xingamentos e cobrança.

As imagens foram feitas pelo repórter do site “UrubuInterativo.com” e divulgadas no Twitter. É curioso notar que, mesmo com a delegação deixando o aeroporto por uma saída exclusiva, os torcedores conseguiram se aproximar.

Entre os jogadores, o alvo principal dos manifestantes foi o zagueiro Gustavo Henrique, autor de um gol contra na goleada de 4 a 0 aplicada pelo Atlético-MG, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Também houve bate boca com membros do estafe do clube e da comissão técnica, além de ataques ao téncico Doménec Torrent. De acordo com o site, os torcedores gritaram: “Guardiola é o c… Manda esse auxiliar de merda ir embora!”

Negócio aqui no aeroporto foi tenso!

Muito bate boca entre torcedores e comissões.

Jogadores olhavam com medo para a galera que estava presente. Bombas foram usadas para assustar o elenco.

Muitos gritavam por Gustavo Henrique.#flamengo #aeroporto #mengo #fla #protesto pic.twitter.com/s4kSPTNpPX — Wesley Ramon (@_ramonwesley) November 9, 2020

Ainda na madrugada desta segunda-feira, os muros da Gávea, sede do Flamengo no Rio, foram pichados. Entre as frases, novos pedidos de demissão de Torrent e críticas a alguns jogadores do elenco.

Com o revés, o Flamengo caiu para a terceira colocação, com 35 pontos. Uma vitória teria colocado o atual campeão nacional na liderança isolada da competição, com 38. O Internacional ainda é o líder, com 36.