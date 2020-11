RollerCoaster Tycoon 3: CE agrada, mas merecia uma releitura à altura

Parques de diversão sempre foram bacanas. Ainda mais para quem cresceu em São Paulo, na década de 1980, quando o Playcenter ainda existia. A temática era incrível, os cenários maravilhosos e ainda tinha a chamada “Noites do Terror”.

Os anos foram passando e quando surgiram os primeiros simuladores de parques, a nostalgia começou a tomar conta. Antigamente, era caro ir a lugares como esses. Quando surgiu a possibilidade de se criar o seu próprio local de diversão, o sucesso estava completo.

A volta dos que não foram

RollerCoaster Tycoon 3 chegou ao mercado, em 2004, e fez muito sucesso. Tudo pela complexidade, mas principalmente pela variedade de opções. Porém, em 2015, o jogo foi retirado das lojas online, devido a uma briga judicial entre Atari e Frontier. Depois da solução encontrada, a Frontier conseguiu os direitos para relançar o jogo, para Windows, consoles e portáteis. Inclusive, com algumas melhorias.

Para quem jogou o clássico, o primeiro fator que chama a nossa atenção é a possibilidade de se jogar em resolução 1080p e numa tela widescreen, além de estar adaptado para rodar em máquinas mais modernas. Lógico que eu gostaria de testar essa belezura em 4k, mas em 1080p já foi o suficiente para se divertir.

O game recebeu suas duas expansões, Soaked! e Wild!, que antes eram adquiridas de forma separada. Na época, para ter os dois DLCs era necessário comprar a edição Platinum.

A presença das expansões é fundamental para aumentar o fator replay do jogo, pois a possibilidade de criar parques temáticos aumenta consideravelmente. Com Soaked!, você pode construir um parque aquático. Já no Wild! é possível criar um zoológico.

Outro destaque ficou para a versão de Nintendo Switch, totalmente adaptada ao portátil, com a possibilidade de utilizar o toque na tela. Confesso que a versão é muito mais agradável, até pelos gráficos antigos presentes no game. Eu não tive a possibilidade de jogar no portátil, mas muitos jogadores falaram que existe uma grande dificuldade de realizar os comandos, devido a tela pequena.

As novidades foram poucas e poderiam ser fundamentais para o sucesso do game em 2020. Mesmo com a implementação visual, os ícones poderiam receber uma melhora significativa para facilitar a usabilidade.

Tutorial fraco

O tutorial é fraco e nem um pouco intuitivo, trazendo muitas dificuldades em diversos setores. Por se tratar da Frontier, que está por trás de Planet Coaster, seria legal se tivéssemos uma atenção um pouco maior para ele, principalmente para quem não está familiarizado com o gênero.

Ele não explica direito como construir uma montanha russa e muito menos como gerenciar lojas, serviços e funcionários. Administrar seu orçamento e saber como gastar fica mais complexo ainda.

Se tem um jogo que envelheceu bem é RollerCoaster Tycoon 3. Por mais que os gráficos sejam antigos, o polimento do cenário e dos polígonos está excelente. As cores vibrantes e o foco no cenário suavizam a qualidade simples das texturas do jogo.

Mas como dissemos acima, o menu poderia ter recebido um trato melhor, junto com as opções de escolha, que se tornaram um borrão na tela, dificultando a visibilidade de cada um dos diversos itens existentes.

Milhares de opções

Só não digo que a diversidade de itens é infinita por respeito à matemática, mas pense comigo. São 300 montanhas-russas, com cores designs e tamanhos distintos. Mais de 500 itens para escolher e deixar seu parque da maneira que quiser. E, para ganhar dinheiro, você pode colocar 60 lojas de souvenirs e alimentação.

Da até agua na boca: sorveteria, hamburgueria e por aí vai. Além disso, ainda é possível escolher 20 animais para deixar o seu parque mais atrativo para quem vai passear nele. Vale descrever que cada item possui sua peculiaridade e vai influenciar o seu parque de maneiras diferentes.

Montanha russa de aprendizado

A série RollerCoaster Tycoon é única no mercado, por fazer parte de um período histórico dos games, em que tudo era mais complexo. O jogo também carrega este DNA e este pode ser um verdadeiro divisor de águas. Digo isto, porque os novatos vão sofrer para aprender a jogar. Mesmo com um tutorial presente no jogo, o título não é convidativo para os jogadores casuais.

Será necessário passar um bom tempo aprendendo todas as minúcias do jogo, desde como construir rotas, até as maravilhosas montanhas russas. Não é fácil e pouco intuitivo para os novatos e, até mesmo, para os jogadores mais casuais.

Por mais que eu não seja um político, eu garanto para vocês. Se tiver paciência e tranquilidade para aprender cada detalhe presente no jogo, prepare-se para uma super diversão na hora de montar parques espetaculares e que vão agradar todos os clientes.

Vale a pena?

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition não chega a ser uma releitura dos grandes simuladores de parque do passado, mas é muito bom vê-lo de volta no mercado. Poderia ter recebido um cuidado maior da Frontier, já que temos um cenário muito competitivo no gênero.

O que ajuda é o preço baixo, por mais que seja um jogo do passado. Vale para os mais nostálgicos, mas também para aqueles que querem montar parques de diversão mais complexos.

NOTA: 77

“Ir num parque de diversões é sensacional, montar um então, é espetacular!”