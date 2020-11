Ronaldo Lopes apresenta propostas para a juventude e recebe o apoio milhares de jovens de Penedo

O segundo encontro entre jovens penedenses e Ronaldo Lopes confirmou o crescimento da adesão da juventude ao próximo prefeito de Penedo. Cercado de carinho e apoio massivo, o engenheiro conversou com milhares de moças e rapazes no ginásio do Centro Juvenil Maria Auxiliadora na noite desta segunda-feira, 09.

Com todas as 700 cadeiras do espaço ocupadas, arquibancadas lotadas e muita gente em pé, a plateia foi presenteada com uma breve apresentação da filarmônica mantida pela entidade de assistência social.

O Centro Juvenil representa a concretização de uma longa jornada de trabalho da Irmã Paola Pellandra e da congregação salesiana em Penedo, dedicação elogiada por Ronaldo Lopes.

“A Irmã Paola tinha esse sonho de ajudar as pessoas mais carentes e transformou em realidade. Aqui crianças e adolescentes estudam, aprendem, praticam esportes e algumas têm até sua única alimentação do dia. Eu também sou um sonhador e, partir de janeiro, o nosso desafio é resolver o maior problema da juventude de Penedo: emprego e renda”, afirmou o responsável por projetos que geraram avanços inegáveis para o turismo e a infraestrutura da cidade.

Entre apresentações de dança e a descontração da dupla Laisa Karine e Alisson Bezerra, responsável por apresentar o encontro, as prioridades do governo Ronaldo Lopes/João Lucas foram amplificadas. Todo o plano de trabalho está disponível nas redes sociais dos candidatos que têm a simpatia da população penedense.

O encontro realizado neste início da última semana da campanha 2020 também foi prestigiado por candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores da Rota do Avanço, apoio fundamental à única chapa capaz de tornar Penedo cada vez melhor.

Ronaldo Lopes agradeceu aos aliados e reafirmou seu compromisso com quem mais precisa do poder público porque sabe que o período de pós-pandemia da Covid-19 será crítico. “Nós daremos uma atenção especial, logo no início do ano, para amparar essas pessoas”, declarou o candidato mais preparado para governar Penedo.

Por Assessoria