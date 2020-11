Ronaldo Lopes faz maior caminhada da história política de Penedo

A noite desta última sexta-feira, 30 de outubro de 2020, entra para a história de Penedo. O motivo é a maior caminhada realizada em campanha política na cidade, demonstração incontestável do apoio popular para Ronaldo Lopes e João Lucas.

Do ponto de concentração, no Largo de Fátima, até o local do comício, no Barro Vermelho, milhares de pessoas acompanharam os candidatos a prefeito e vereador capazes de fazer Penedo cada vez melhor.

Da parte alta da cidade até a Praça da Alegria, a Rota do Avanço ganha em adesão espontânea, cresce e realiza os maiores eventos de caráter político de Penedo, comprovando que representa a vontade da imensa maioria da população.

Penedo é 15

“Nós estamos vendo uma demonstração que o povo de Penedo já decidiu e diz não para administrações incompetentes”, afirmou Ronaldo Lopes no bairro que ganhou ruas pavimentadas, nova escola Douglas Apratto, praças recuperadas, Marina pública e orla urbanizada graças aos projetos coordenados por ele, o mais preparado gestor para Penedo.

Reconhecimento

“Não existe nada mais gratificante do que o reconhecimento e eu não tenho de nossa vitória, e quando falo nossa vitória não é a de Ronaldo e João Lucas, é do povo de Penedo”, declarou João Lucas, companheiro de chapa do MDB diante da comunidade onde cresceu e tem projeto pronto para a promoção de lazer na nova orla ribeirinha do primeiro bairro de Penedo.

Maurício Quintella também prestigiou a caminhada vitoriosa e destacou a biografia de Ronaldo Lopes, candidato ficha limpa e qualificado para governar Penedo. “Ronaldo é um homem sério, correto e preparado para governar essa cidade histórica e tão importante para os penedenses, para Alagoas e o Brasil”.