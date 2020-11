O povo de Penedo foi às urnas neste domingo, 15, para eleger o engenheiro civil Ronaldo Lopes prefeito do município. Ao lado do radialista João Lucas, os candidatos do MDB obtiveram 14.060 votos, representando assim 48,60%. A segunda colocada, Ivana Toledo, obteve apenas 10.397 votos, 35,94%. Dr. Tico ficou com 8,03% (2.322) e Nelsinho 7,32% (2.117 votos). Pastor Júnior, que decidiu ainda de última hora apoia Ivana Toledo, teve 36 votos (0,12%).

Em 2016, na disputa entre Marcius Beltrão e Ivana Toledo, a diferença foi de apenas 517 votos.

Já anteriormente, em 2012, em uma disputa de Marcius Beltrão e Israel Saldanha, a disparidade entre os dois foi de 4.437.