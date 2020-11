SAAE de Penedo credencia instituições para recebimento do pagamento de contas de água

Que tal tornar seu empreendimento um ponto de coleta para pagamento de água?

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE abriu credenciamento de Instituições não bancárias e estabelecidas ou representadas no município de Penedo,

para a prestação de serviços de arrecadação, recebimento de contas de taxa/tarifa de água dos consumidores/usuários da autarquia.

Essa é uma grande oportunidade para atrair consumidores para o seu comércio, já que muitos precisam de local físico para ficar em dia com a instituição. Com isso, os consumidores poderão também conhecer a sua empresa e os produtos que ela oferece, consequentemente uma ótima chance para realizar compras.

Os interessados poderão obter mais informações na Praça Clementino do Monte S/N, Bairro Centro – Penedo/Al (Sede do SAAE) ou falar com Cláudio pelo telefone (82)99378-5578