SAGA lança novos cursos para aulas online

Uma das maiores escolas de arte digital e games do Brasil, a SAGA está ampliando seus planos para o mercado online. Com isso, ela passa a ter aulas ao vivo em seus cursos online tanto em computação digital como nos jogos eletrônicos.

Com matrículas abertas pelo site www.saga.art.br, já é possível conferir os três novos cursos disponíveis em todo o país. Segundo Alessandro Bomfim, fundador e CEO da SAGA, os planos para isso foram iniciados já em 2018, e desde então cada vez mais dinheiro foi investido na iniciativa, que envolveu contratações pontuais de novos funcionários.

“Até meados de 2021 teremos investido R$1,5 milhão na transformação digital que levará aos alunos de qualquer lugar a mesma qualidade encontrada em nossas salas de aula presenciais”, explicou Alessandro. “Nossa nova grade curricular vai seguir priorizando a qualidade do ensino, a interação entre alunos e professores e o preparo dos estudantes para diferentes áreas de atuação profissional dentro da indústria criativa, uma das que mais cresce em todo o mundo”.

Apesar do novo foco online, a SAGA continua com os cursos presenciais de Playgame e Start 5.0, que agora passam a ser acompanhados pelas aulas online de Playgame 5.0, Ilustração Vetorial e Animação 2D e Photoshop: do Zero a uma Edição Completa, sem falar nas oficinas grátis de Animação e Games tanto online como fisicamente.