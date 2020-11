Quer seguir a apuração dos votos em tempo real nestas eleições 2020? Saiba como!

Se você é daqueles eleitores que fica ansioso para saber como está a apuração dos votos do seu candidato, saiba que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem um aplicativo que permite o acompanhamento da apuração dos votos em tempo real. O app “Resultados” é uma versão atualizada do “Apuração 2014” e tem sido usado desde as Eleições 2018.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza duas plataformas para a divulgação dos resultados das Eleições Municipais de 2020 de forma rápida e prática diretamente do computador. As plataformas DivWeb (mais completa) e Resultados têm como objetivo ampliar o acesso de todo cidadão aos números da apuração do pleito.

De forma simples e objetiva, qualquer usuário com acesso às plataformas digitais poderá consultar os dados de seu município e os números dos resultados parciais. Ao final da apuração, estarão disponíveis os números finais, com a definição dos nomes dos prefeitos e vereadores eleitos.

As duas plataformas já podem ser acessadas, mas os dados completos estarão disponíveis a partir de sábado (14).

Acesse o DivWeb.

Acesse a plataforma Resultados.

Mais ferramentas

Outros dois aplicativos que também ajudam na transparência do processo eleitoral estão disponíveis para dispositivos móveis (smartphones e tablets). O app Resultados possibilita que qualquer pessoa acompanhe e obtenha os resultados das eleições em sua cidade a partir dos votos já apurados.

O outro aplicativo é o Boletim na Mão, que disponibiliza uma cópia digital dos resultados das seções eleitorais, possibilitando que o eleitor atue como um fiscal das ações durante o pleito.

Os dois aplicativos podem ser instalados gratuitamente em qualquer dispositivo móvel, bastando apenas ter acesso às lojas Google Play e App Store.

Baixe o app Resultados (iOS e Android).

Baixe o app Boletim na mão (iOS e Android).