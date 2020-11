Saiba como baixar e atualizar o Google Play Services

O Google Play Services pode até não ser assim tão conhecido por boa parte dos usuários do Android, mas ele é parte fundamental para uma boa experiência com o sistema operacional da Google. Apresentado em 2012, o app foi desenvolvido para resolver problemas de compatibilidade, atualizações e suporte a apps de dentro da Google Play.

A principal funcionalidade é fazer com que o sistema operacional e os apps se comuniquem de uma maneira mais inteligente, independente da fabricante do dispositivo ou mesmo da distribuição Android que está sendo utilizada, já que, a base de usuários do sistema da Google está fragmentada em várias versões de sistema ativas.

O que é Google Play Services e como funciona?

Como um aplicativo nativo do sistema, o Google Play Services atua com uma biblioteca de APIs, que por sua vez, fazem com que um mesmo app possa funcionar em qualquer dispositivo Android. Evidentemente, alguns apps específicos podem não trazer suporte a um determinado dispositivo, e nesse caso, é o Google Play Services quem exibe a mensagem de incompatibilidade na Google Play Store.

O Google Play Services atua em segundo plano, trabalhando para que todas as funções de seu dispositivo Android atuem adequadamente. O app ainda é o responsável por realizar a comunicação de apps com APIs específicas, como acesso a mapas, recursos de jogos e localização ou dados do usuário. Por isso, quem durante a utilização de uma aplicação já se deparou com a mensagem de erro: “ O Google Play Services parou de funcionar”, sabe que mesmo em segundo plano, o aplicativo do sistema é essencial.

Como atualizar o Google Play Services?

Aplicações essenciais para o sistema, tendem a utilizar o recurso de atualização automática, o que vale para Google Play Services ou mesmo para Google Play Store. Eventualmente, caso uma atualização seja necessária, o sistema pode ainda exigir do usuário uma atualização manual para acesso a um recurso específico, mas, caso você queira atualizar o Google Play Services manualmente, basta seguir o procedimento a seguir:

Acesse as configurações de seu dispositivo Android:

Tela de configurações Android.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Localize o Google Play Services em sua lista de aplicações:

Lista de apps Android.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Em detalhes da aplicação, selecione “desinstalar atualizações” para remover a versão atual instalada:

Acesso ao menu detalhado da aplicação.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Depois, selecione “detalhes do app na loja”, na parte inferior da tela:

Remova a versão atual do app para reinstalar a versão atualizada.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Utilize o botão atualizar para baixar a versão mais recente do app diretamente da Google Play Store.

Por se tratar de um app do sistema, pode aparecer a opção de desativar em alguns dispositivos.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Após concluir a instalação da nova versão, você já pode utilizar todos os serviços da Google Play novamente. Lembrando que também é possível verificar a disponibilidade de atualizações do serviço diretamente pela Google Play, no menu “Meus Apps e jogos”.