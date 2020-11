Saiba como evitar distrações no momento de estudo

Para muitos, estudar em casa pode ser uma tarefa desafiadora, às vezes até impossível. Desse modo, no contexto atual, em que boa parte dos estudante foram obrigados a aderir ao ensino remoto e que muitos seguem estudando apenas de casa, gerenciar o tempo e manter a disciplina tem exigido muita força de vontade.

Pensando nisso, selecionamos algumas dicas que como evitar as distrações e estudar melhor. Veja abaixo!

Fique longe de qualquer fonte de distração

Primeiramente, identifique as fontes de distração e mantenha-se longe. Parece óbvio, mas não é algo simples de fazer na prática, principalmente para os que não moram sozinhos. Por isso, não estude em ambientes que tenham televisão ligada, desative as notificações dos aplicativos no celular, e explique aos seus familiares que não pode de ser incomodado por um período. Se for utilizar o computador e não necessitar de uma conexão, desligue a internet. Dê preferência a conteúdos que possam ser acessados off-line.

Tenha um plano de estudo bem definido

Em segundo lugar, tenha um plano de estudo bem delineado, pois a falta de organização pode levar você a se desconcentrar mais fácil. Então, para se dedicar de modo mais preciso, defina quais são os conteúdos que precisa estudar e qual a prioridade deles na sua rotina. Se achar necessário, anote pequenos lembretes e espalhe por seu local de estudo. Além disso, ter um ambiente organizado é crucial para manter o foco. Separe antecipadamente os materiais e suportes que irá usar, como cadernos, canetas e apostilas. Tê-los a mão evita que você mude de ambiente para pegar os materiais e acabe por se distrair.

Estabeleça metas

Ter um alvo ajuda o estudante a focar num objetivo e é uma motivação a mais na hora de estudar. Se seu alvo for a longo prazo, tente estabelecer outras metas menores que possa ir conquistando aos poucos. Nesse sentido, uma dica é criar uma planilha com as metas. Outra dica interessante é recompensar o cérebro com uma atividade prazerosa sempre que cumprir as tarefas que estabeleceu para o dia.

Descanse

Não abra mão de umas boas horas de sono, pelo menos 8 por noite. É nesse momento em que as informações lidas são processadas, absorvidas e fixadas no cérebro. Uma má rotina de descanso pode comprometer o aprendizado e causar sonolência no momento da leitura, o que faz você se distrair no momento de estudo.

