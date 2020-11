Saiba mais sobre o Pix, sistema de pagamentos que inicia fase de testes hoje

O Pix, novo sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, começou a sua fase de testes nesta terça-feira (03). Por enquanto, apenas clientes selecionados por seus bancos poderão utilizar as funcionalidades do novo sistema. Enquanto estiver em fase de testes, o Pix poderá ser utilizado em horários já definidos. O serviço ficará disponível para todos os cadastrados apenas dia 16 de novembro.

O Banco Central afirma que 10 segundos será o tempo máximo para uma transferência de dinheiro ser finalizada com o Pix. O novo sistema de pagamento deve revolucionar a forma com que os brasileiros lidam com o dinheiro e transferências, já que será possível fazer a operação com apenas alguns cliques no celular.

O nome PIX foi criado com as iniciais de “Pagamento Instantâneo”; já o X foi escolhida por representar o símbolo matemático de multiplicação, já que o novo sistema tem múltiplas finalidades. Sempre que alguém inicia um PIX, computadores do Banco Central checam as informações de quem paga e de quem recebe. Se tudo estiver correto, o dinheiro é liberado imediatamente – ou em até 10 segundos – na conta do recebedor.

Um dos maiores atrativos do Pix é a conveniência. As transferências poderão ser feitas por pessoas físicas e por empresas, durante todos os dias de semana, incluindo feriados, e 24 horas por dia. Para utilizar o Pix, basta ter conta corrente, poupança ou pré-paga em instituição financeira ou de pagamento.

Sistemas como o Pix já são tendência em todo o mundo. Até agora, 55 países já possuem sistemas de pagamento instantâneos. No Brasil, as transferências pelo Pix deverão ser feitas pelo site ou aplicativo da instituição financeira de cada cliente.

A expectativa é de que boa parte das transações feitas por TEDs, DOCs, boletos e cartão de débito sejam substituídas pelo PIX. Pagamento e transferência de pessoa física para pessoa física será de graça.