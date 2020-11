Saiba quais são as novas condições da Caixa para financiar imóvel

A Caixa Econômica Federal está preparando lançamento de linha de financiamento de imóveis baseada na caderneta de poupança. Com isso, o objetivo do banco é oferecer juros mais baixos quando o cidadão desejar comprar a casa própria.

O novo modelo da Caixa deve levar em conta a Selic, que atualmente é de 2% ao ano. Mesmo com o acesso de forma econômica, é necessário verificar a taxa básica de juros, pois, se ela mudar, os valores serão reajustados. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, afirmou que não há data de lançamento confirmada, mas que o serviço deve ficar disponível ainda em 2020. “Estamos discutindo um quarto produto agora, devemos lançar em breve. Esse produto veio com a competição. Isso é muito bom, isso gera eficiência”, disse ele.

Outras linhas de financiamento estão sendo lançadas pelo banco. Em agosto do ano passado, o banco liberou crédito relacionado à inflação oficial. O serviço conta com juros de 2,95% a 4,95% por ano, acrescido ao índice de preços. Até agora, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve R$ 15 bilhões em contratos. O retorno para a Caixa foi de R$ 1 bilhão.

Agora, no contexto da pandemia do novo coronavírus, a Caixa Econômica Federal acredita que é um bom momento para mais um lançamento, mesmo com a inflação brasileira em alta. Com o lançamento, a Caixa procura driblar a crise econômica.