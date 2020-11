Saigon Bodyguards: Chris Pratt estrelará comédia com Irmãos Russo

Chris Pratt é a nova estrela confirmada no elenco de Saigon Bodyguards, remake de uma comédia vietnamita. O ator protagoniza o filme, que será dirigido pelos Irmãos Russo, ao lado de Wu Jung, conhecido por seu papel na franquia de filmes chineses Lobo Guerreiro. Até o momento, a data de lançamento do filme ainda não foi revelada.

(Fonte: Cj Entertainment/Divulgação)Fonte: Cj Entertainment

Saiba mais sobre o projeto Saigon Bodyguards

O filme vietnamita acompanha a história de dois guarda-costas, sendo um correto e ético, enquanto o outro é completamente desastrado e nem sempre joga conforme as regras. Quando um herdeiro é sequestrado durante o seu turno, eles devem juntar esforços para descobrir o que aconteceu.

A versão americana do filme conta com roteiro de Alex Gregory e Peter Huyck, de Veep. Além disso, o ator Chris Pratt também será o produtor do remake, representando a Invisible Productions.

Enquanto isso, os Irmãos Russo são também os produtores e diretores da trama. Originalmente, Saigon Bodyguards foi dirigido e roteirizado por Ken Ochiai, lançado em 2016, no Vietnã.

O filme é categorizado como uma comédia de ação, misturando o humor com cenas emocionantes. Além deste título, Chris Pratt é conhecido por seus papéis em filmes como Os Vingadores, Guardiões da Galáxia, Jurassic World, Passengers e Sete Homens e Um Destino. Mais informações sobre o projeto de Saigon Bodyguards devem ser revelados com o início das gravações.

E aí, o que você achou dessa novidade? Deixe seu comentário abaixo!