Saints humilham Bucs em Tampa Bay e impõem maior surra da carreira de Tom Brady

O New Orleans Saints não tomou conhecimento do Tampa Bay Buccaneers. Em noite para esquecer de Tom Brady, Drew Brees brilhou, quebrou recorde de TDs na história da NFL e comandou o massacre. Atropelando nos dois primeiros quartos e contando com impressionantes três interceptações sofridas por Brady, os Saints venceram por 38 a 3.

A última vez em que Brady tinha sofrido tantas interceptações foi contra os Bills, em setembro de 2011, com 4.

Além disso, também é a primeira vez em que o QB foi varrido por um adversário da divisão, já que também perdeu na abertura da temporada para os Saints. A diferença também marcou a maior surra da carreira de Brady na NFL.

Já Drew Brees assumiu a primeira colocação em TDs na história da NFL. A lenda dos Saints começou a partida com 560, teve atuação magistral e chegou a 564, deixando Brady, com 561, pelo caminho.

O jogo

Na primeira posse da partida, Tom Brady e os Buccaneers não tiveram sucesso. Por outro lado, Drew Bress começou com tudo.

O QB de New Orleans conectou Tre’Quan Smith, que anotou o primeiro touchdown do jogo.

Faltando 2:38 para o fim do primeiro quarto, Brees comandou mais um ataque perfeito. Dessa vez, em passe curto, Trautman ampliou a vantagem no placar, que terminou em 14 a 0 para os visitantes.

No começo do segundo quarto, mais uma vez Brady não conseguiu fazer com que sua equipe pontuasse. E não teve perdão.

Em mais uma campanha perfeita, os Saints abriram 21 a 0 com TD anotado por Emmanuel Sanders.

E, então, a atuação desastrosa de Tom começou.

Faltando 11:05 para o fim do segundo quarto, o astro foi interceptado por David Onyemata.

Na jogada seguinte, veio o castigo. Em campanha de 2:12, Kamara, para apenas 1 jarda, ampliou o placar para impressionantes 28 a 0.

Brady, de fato, teve uma noite para esquecer. Faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, foi interceptado por Marcus Williams, sua segunda na partida.

E teve mais. Já com 31 a 0 para os Saints, Brady lançou péssima bola, que ficou fácil para Malcom Jenkins interceptar.

No último quarto do passeio dos Saints, Josh Hill ampliou o placar para 38 a 0.

Os primeiros pontos de Tampa Bay vieram em field goal de 48 jardas anotado por Ryan Succop, faltando 6:00 para o fim da partida.

Brees, QB dos Saints

Tom Brady : 3 interceptações sofridas

Ryan Succop : 1/1 em FG de 48 jardas

Ronald Jones: 3 tentativas de corrida e 9 jardas.