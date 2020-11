Saints jogam todo o segundo tempo sem Drew Brees, mas superam os Niners com show de Kamara

O New Orleans Saints venceu San Francisco 49ers na noite deste domingo, por 27 a 13, no Superdome, e conquistou a sexta vitória consecutiva na temporada. Mas a atenção do time também estará voltada ao estado de saúde do quarterback Drew Brees, que não foi a campo no segundo tempo e terá sua condição discutida nos próximos dias. Ele deixou a partida acusando uma lesão nas costelas em um hit do defensive lineman Kentavius Street, dos Niners.

Os snaps dos Saints nos últimos quartos de jogos ficaram a cargo da dupla Jameis Winston e Taysom Hill. O primeiro lançou para 73 jardas, acertando 6 de 10 passes. Já Hill finalizou o confronto com oito corridas para 45 jardas.

Sem Brees, New Orleans teve como principal destaque Alvin Kamara. E ele correspondeu às expectativas, finalizando o confronto 98 jardas ofensivas e três touchdowns.

O tropeço foi extremamente prejudicial para os Niners. Sofrendo com diversos problemas na temporada, dentre eles sucessivas lesões, o time está com uma campanha de apenas quatro vitórias em 10 jogos na temporada regular e vê Arizona, Rams e Seahawks, todos eles no topo da divisão oeste da NFC com seis vitórias e três derrotas.

Já para os Saints, resta saber o que acontecerá com Drew Brees, mas o time, em si, tem muito o que comemorar. A vitória manteve o time no topo da divisão sul da NFC, com sete vitórias e duas derrotas, enquanto os Buccaneers, de Tom Brady, seguem no encalço com as mesmas sete vitórias, mas três derrotas.

Os Niners tentarão se reabilitar daqui a duas semanas. O time terá um bye e volta a campo no dia 29 de novembro, quando faz o clássico de divisão contra os Rams, fora de casa. Os Saints, por sua vez, jogam no próximo domingo (22), quando recebe o Falcons, no Superdome.