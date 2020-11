SAIU! 8ª parcela com auxílio de R$300 começa HOJE com liberação de saques

A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira, 17 de novembro, a 8ª parcela do auxílio emergencial para os cadastrados no Bolsa Família. O pagamento realizado hoje é o penúltimo em geral e terceira do auxílio no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães de família).

Os cadastrados no programa poderão realizar os saques e transferências do benefício nas agências da Caixa e lotéricas. O Governo estima que cerca de 1,6 milhão de beneficiários com NIS de final 1 recebam o novo pagamento até o dia 30 de novembro, quando serão feitos os pagamentos para quem possui NIS final 0.

Auxílio emergencial 8ª parcela* do Bolsa Família

Final do NIS 1 : 17 de novembro

: 17 de novembro Final do NIS 2 : 18 de novembro

: 18 de novembro Final do NIS 3 : 19 de novembro

: 19 de novembro Final do NIS 4 : 20 de novembro

: 20 de novembro Final do NIS 5 : 23 de novembro

: 23 de novembro Final do NIS 6 : 24 de novembro

: 24 de novembro Final do NIS 7 : 25 de novembro

: 25 de novembro Final do NIS 8 : 26 de novembro

: 26 de novembro Final do NIS 9: 27 de novembro

9: 27 de novembro Final do NIS 0: 30 de novembro

De acordo com as regras de pagamentos, não será possível acumular integramente pagamentos do auxílio e do Bolsa Família. Caso o valor do Bolsa Família seja menor que R$ 300, o beneficiário receberá parcelas de R$ 300. Se for superior a R$ 300, vai receber o valor do Bolsa Família.

Pagamento aos demais

Os trabalhadores que estão cadastrados no Bolsa Família e têm direito ao auxílio recebe nos ciclos de pagamento.

A Caixa chama de ciclo cada calendário em que os beneficiários recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja.

O calendário segue a ordem de aniversário, começando com os nascidos em janeiro e terminando com os de dezembro. A cada ciclo de pagamentos há dois cronogramas na CAIXA, ambos levando em conta a data de nascimento do beneficiário.

O valor, primeiramente, é depositado em uma poupança digital da Caixa e, nesse caso, os valores podem ser usados apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão virtual. Para isso, o trabalhador deverá ter instalado o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). A segunda etapa é para o saque do auxílio ou para transferir o dinheiro a outra conta.

Ciclos

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Atualmente, a Caixa concluiu o Ciclo 2, que não teve alterações. A partir do Ciclo 3, que foi alterado, os beneficiários que começaram a receber em abril terá o depósito da 6ª parcela, já com o valor reduzido para R$ 300.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 3

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/set 07/nov Fevereiro 05/out 07/nov Março 07/out 14/nov Abril 09/out 21/nov Maio 11/out 21/nov Junho 14/out 24/nov Julho 16/out 26/nov Agosto 21/out 28/nov Setembro 25/out 28/nov Outubro 28/out 1º/dez Novembro 29/out 05/dez Dezembro 1º/dez 05/dez

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 4

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/out 07/nov Fevereiro 04/nov 07/nov Março 05/nov 14/nov Abril 06/nov 21/nov Maio 08/nov 21/nov Junho 11/nov 24/nov Julho 12/nov 26/nov Agosto 13/nov 28/nov Setembro 15/nov 28/nov Outubro 16/nov 1º/dez Novembro 18/nov 05/dez Dezembro 20/nov 05/dez

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 13/dez 19/dez Fevereiro 13/dez 19/dez Março 14/dez 04/jan Abril 16/dez 06/jan Maio 17/dez 11/jan Junho 18/dez 13/jan Julho 20/dez 15/jan Agosto 20/dez 18/jan Setembro 21/dez 20/jan Outubro 23/dez 22/jan Novembro 28/dez 25/jan Dezembro 29/dez 27/jan

Auxílio de R$300 tem regras mais rígidas

Entre os requisitos mantidos, está a idade mínima de 18 anos, com exceção para mães adolescentes. O requisito de renda continua: tem direito ao auxílio quem tem renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.

No entanto, há um novo critério sobre o Imposto de Renda. Na primeira lei do auxílio, eram excluídos os brasileiros que receberam em rendas tributáveis mais de R$ 28.559,70 em 2018. O valor continua como critério para as novas parcelas, mas, agora, é considerado o que foi declarado sobre as rendas tributáveis de 2019.

Não poderão receber o auxílio quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte de mais de R$ 40 mil.

Também ficam de fora os brasileiros que foram colocados na declaração do Imposto de Renda desse ano como dependente em condição de cônjuge, companheiro em que o contribuinte tem filho, filho ou enteado com menos de 21 anos ou com menos de 24 anos matriculado no ensino superior ou ensino técnico de nível médio.

Também não poderão receber o auxílio quem, em 31 de dezembro de 2019, tinha posse ou propriedade de bens ou direitos que vale mais de R$ 300 mil. Brasileiros que moram no exterior e detentos em regime fechado também não podem receber o auxílio de R$ 300.

Quem arranjou emprego formal, de carteira assinada, também não poderá receber as novas parcelas, bem como quem recebeu algum benefício previdenciário ou assistencial. Mulheres chefes de família receberão duas cotas, ou seja, de R$ 600 por parcela. Entretanto, a mulher chefe de família será a única da família a receber o auxílio.

Veja abaixo dez casos em que o beneficiário pode não receber as novas parcelas.