SAIU! Concurso Codevasf abre vagas com salário de R$ 8 mil para todos os cargos

Saiu o edital. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba divulgou nesta quinta-feira, 26 de novembro, o novo edital de concurso público (Concurso Codevasf 2020/2021) para o preenchimento de 91 vagas. O Cebraspe (antigo Cespe/UnB) tem a responsabilidade do certame.

De acordo com o edital publicado, as oportunidades serão oferecidas para os cargos de assessor jurídico e analista em desenvolvimento regional, ambos com requisito de ensino superior. O quantitativo de 91 vagas será distribuído da seguinte maneira:

Tabela de vagas Cargo Área de formação Vagas Assessor Jurídico Direito 14 Analista em Desenvolvimento Regional Administração 15 Economia 1 Contabilidade 8 Psicologia 1 Engenharia Civil 20 Engenharia Agronômica ou Agronomia 12 Engenharia Ambiental 1 Engenharia Elétrica 4 Engenharia Mecânica 2 Engenharia de Pesca 2 Engenharia de Agrimensura 3 Cartografia 3 Geologia 1 Tecnologia da Informação 4

Inscrição Concurso CODEVASF 2020/2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão se inscrever entre os dias 1º de dezembro e 22 de dezembro de 2020. A taxa de inscrição custará R$ 108,00 para todos os cargos.

Etapas Concurso CODEVASF 2020/2021

A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório

Provas Concurso CODEVASF 2020/2021

As provas objetivas e a prova discursiva, para todos os candidatos, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizada em Aracaju/SE, Belo Horizonte/MG, Bom Jesus da Lapa/BA, Brasília/DF, Macapá/AP, Maceió/AL, Montes Claros/MG, Natal/RN, Petrolina/PE, Recife/PE, Salvador/BA, São Luís/MA e Teresina/PI.

As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 31 de janeiro de 2021, observado o horário de Brasília/DF, no turno da tarde.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes no edital.

Informações do concurso