Samsung: como ativar a função ‘Buscar meu telefone’ offline

Inicialmente disponível apenas nos Estados Unidos, a função “Buscar meu telefone” offline da Samsung foi liberada para o mundo todo com a atualização do sistema operacional, versão 7.2.07.19. De acordo com o SamMobile, aparentemente, todos os smartphones Galaxy que contarem com o Android 10, assim como Galaxy Buds e Galaxy Watches, receberão a novidade.

Em vez de procurar redes convencionais de conexão à internet, o recurso busca outros dispositivos Samsung nos arredores do aparelho ativado, apontando sua localização aproximada ao usuário. Sendo assim, aquele que o perder terá uma nova chance de recuperá-lo.

Para ativar o recurso offline, basta instalar a última versão do SO e seguir os passos abaixo:

1. Acesse Configurações > Biometria e segurança

Reprodução

2. Toque em “Buscar meu telefone”

Reprodução

3. Ative “Localizar offline”

Reprodução

4. Aceite os termos de uso.

Reprodução

Note que a função requer permissão de uso de bateria e de dados do smartphone. Além disso, caso deseje, é possível encriptar a localização offline, prevenindo que terceiros consigam tais informações caso não tenham o código definido.