Samsung lança ‘robô esfregão’ que passa pano no chão

A Samsung anunciou mais um dispositivo para integrar o ecossistema inteligente de smart home e facilitar tarefas domésticas. O Jetbot Mop VR6000 é um pequeno “robô esfregão”, que passa pano e absorve partículas de poeira com cerdas de vários tamanhos, com controle autônomo ou manual.

Já disponível no Brasil, o Jetbot Mop VR6000 é uma criação extremamente interessante para acelerar as limpezas rotineiras de um cômodo. O robô é equipado com sensores de proximidade e sistemas inteligentes para atender diversas demandas e solucionar problemas pontuais, como amenizar a presença de poeira e agilizar os cuidados com a casa.

Samsung/Divulgação

Segundo a Samsung, o Jetbot Mop VR6000 pode ser comandado por controle remoto (que acompanha o produto) e é reforçado com um sistema de navegação para evitar obstáculos, quedas e contornar objetos — além de serem úteis para alguns dos padrões de movimentação e limpeza disponíveis no aparelho.

Ele é equipado com duas pás giratórias revestidos com panos e usa o próprio peso para exercer pressão sobre o piso e realizar limpeza em alta velocidade. Sobre o tecido, dois deles são compostos por microfibra, mais versáteis, e outros dois de fibra-mãe, para alta absorção e resistência, ideal para líquidos e reter poeira em superfícies porosas ou fissuras.

Acima do aparelho, há também uma alça que possibilita o uso manual do Jetbot Mop para limpar paredes e azulejos. Nesse caso, o funcionamento depende da força do usuário sobre a parede, mas as pás devem ser boas aliadas na limpeza dessas superfícies. Os panos também podem aplicar produtos de limpeza sobre as superfícies, o que otimiza ainda mais seu funcionamento.

Samsung/Divulgação

A bateria, por sua vez, dura cerca de 100 minutos e há oito modos de limpeza inteligente: Edge, Auto, Step, Focus, 50 min., Intensive, Pattern e Manual — neste último, a limpeza fica por conta do usuário, que poderá comandar o robô através do controle remoto.

Disponibilidade e preço

Logo, o Jetbot Mop VR6000 estará disponível para compra no site da Samsung e deve chegar às prateleiras de varejistas parceiras. O valor sugerido pela sul-coreana é de R$ 2.899, mas o preço pode variar com cada varejista.