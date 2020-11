Samsung: One UI 3.0 deve chegar para diversos celulares e tablets

O insider da Samsung Anthony ‘@TheGalox_’, apresentou uma lista contendo todos os possíveis aparelhos da marca que receberão a nova interface One UI 3.0.

Entre eles, é possível notar a presença de modelos de entrada e outros aparelhos mais antigos, bem como os mais recentes topos de linha e um tablet. A One UI 3.0 promete um sistema mais estável acompanhado de correções estéticas.

A lista traz celulares das linhas Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S e Galaxy Note, variando entre modelos de entrada, média performance e topos de linha. Há também a presença do Galaxy Tab S5e e até mesmo o Galaxy XCover.

Por se tratar de um suposto vazamento, alguns dispositivos podem ficar de fora e outros serem acrescentados. Contudo, ao considerar a presença quase exclusiva de modelos recentes, a lista deve estar bastante próxima dos planos reais da Samsung.

Suposta lista de dispositivos com suporte para a próxima atualização da One UI 3.0. (Fonte: @TheGalox_ via Twitter / Reprodução)Fonte: @TheGalox_ via Twitter