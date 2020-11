Samuca vira pirata e faz Dionísio andar na prancha; saiba por quê · .

Durante uma brincadeira de pirata, Samuca (Vitor Figueiredo) vai fazer Dionísio (Sérgio Mamberti) andar na prancha em Flor do Caribe. O menino achará uma fechadura escondida atrás do interfone no elevador privativo do milionário. Graças à pista, Ester (Grazi Massafera) encontrará o calabouço secreto do avô de Alberto (Igor Rickli) na novela das seis.

Cheio de segredos, o ancião construiu uma casamata em sua mansão para abrigar as joias e obras de arte que roubou dos judeus que entregou para a morte nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entre os espólios, estava um relógio de bolso que pertenceu ao pai de Samuel (Juca de Oliveira).

A mãe de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) devolveu o objeto ao ourives e ainda prometeu ajudá-lo em sua investigação contra o antagonista de Sérgio Mamberti. Ela revirará a mansão dos Albuquerque, mas não encontrará a entrada para o câmara dos tesouros.

A sorte vai sorrir para a protagonista de Grazi Massafera nas cenas que serão exibidas em 10 de dezembro. “Samuca, o que está fazendo aqui? Dionísio já falou que não quer você brincando no elevador. Desce daí se não vai cair”, reclamará a jovem.

“Fala baixo. Assim vão descobrir a gente. Eu tenho que alcançar essa entradinha aqui, achar a chave e descobrir a sala secreta que fica bem aqui nesse castelo”, explicará o personagem de Vitor Figueiredo, ao mostrar uma fechadura que a mãe nunca tinha percebido.

Ester (Grazi Massafera) em cena de Flor do Caribe

Tanque do tubarão

Samuca explicará que encontrou o segredo durante uma visita de Amaralina (Sthefany Brito). “Ela disse que botando a chave aí, o elevador ia levar até a sala secreta onde fica o tesouro do Dionísio. Captou?”, bradará o garoto, imerso na brincadeira. “Captei, marujo. Realmente surpreendente”, elogiará a diretora da ONG Casa Mar.

O filho de Cassiano (Henri Castelli) ainda alertará a mãe sobre o barulho de passos. “Ouço alguém se aproximando a bombordo”, disparará o menino.

Ester respirará aliviada ao perceber que se trata de Guiomar (Claudia Netto). “Já sei, é a vovó cantora. Zarpar. Vamos embora, marujo”, incentivará a mocinha do folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

