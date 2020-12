Santa Cruz perde para Jacuipense, mas segue com folga na ponta do Grupo A da Série C

Nesta segunda-feira, pela 17ª rodada do Brasileirão Série C, o Santa Cruz foi derrotado fora de casa pelo Jacuipense por 1 a 0. Apesar do resultado negativo, o Tricolor pernambucano permanece com folga na liderança do Grupo A, com 36 pontos.

O Santinha foi mais ofensivo e criou as principais jogadas do primeiro tempo, enquanto os donos da casa tentaram ameaçar nos contra-ataques. Mesmo com o domínio dos visitantes, a grande chance só veio aos 43 minutos. Peri pegou a sobra de uma cobrança de escanteio e cruzou com precisão para William Alves cabecear, mas o zagueiro acertou a trave e o duelo foi para o intervalo sem gols.

O cenário da etapa inicial se manteve no segundo tempo, com os pernambucanos pressionando em busca do primeiro gol. No entanto, os mandantes aproveitaram uma das poucas oportunidades que construíram para marcar e sair com a vitória. Aos 35 minutos, a defesa do Santa Cruz saiu jogando errado e a bola ficou com Rafael Bastos, que cruzou para Levir mandar de primeira para as redes e dar o triunfo para os baianos.