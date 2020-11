Santos define data para o Conselho Deliberativo analisar propostas por Veríssimo

As duas propostas existentes pelo zagueiro Lucas Verissimo serão discutidas na próxima terça-feira (17), em reunião do Conselho Deliberativo. O Peixe recebeu há uma semana duas ofertas, vindas do Al-Nassr (SAU) e do Benfica (POR). A primeira agradou mais a diretoria, mas a segunda mais ao atleta.

Como o pleito presidencial no Peixe está previsto para o dia 12 de novembro, toda movimentação de entrada e saída de atletas precisa da anuência dos conselheiros, com a maioria mínima decidindo.

Pelo desejo de Veríssimo atuar no futebol europeu, a proposta dos portugueses atualmente é a vista com maior possibilidade de avanço. Os Encarnados contam com um empréstimo de um ani com obrigatoriedade de compra por 6,5 (R$ 42,3 mi) parceladamente a partir de 2021. Se o negócio avançar no Conselho, a direção santista cogita buscar uma carta de crédito para antecipação do valor junto a uma instituição bancária para salvar parte das dívidas que tem atualmente, principalmente com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL) que bloqueia o Santos de registrar novos atletas por uma ação na Fifa.

Sabendo que o Santos está em situação financeira delicada e que Verissimo é um dos seus principais ativos, a diretoria santista ampliou o contrato do defensor, que iria até o fim de dezembro, para junho de 2025, justamente para valoriza-lo.