Santos leva gol no último lance e cede empate ao Red Bull Bragantino

O Santos visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid e vencia até o último lance, mas acabou sofrendo o empate por 1 a 1, neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

O primeiro gol da partida saiu em um chute de Yeferson Soteldo desviado por Léo Ortiz contra a própria meta. O próprio Léo Ortiz faria o gol de empate em cobrança de escanteio já aos 51min da etapa final.

Com o resultado, o time do litoral paulista, que vinha de eliminação na Copa do Brasil no meio da semana, vai a 31 pontos e aparece na oitava colocação. Caso tivesse vencido, a equipe teria ficado atrás do São Paulo, que hoje fecha o G-4, apenas no saldo de gols.

Já a equipe de Bragança Paulista, que vinha de três reveses seguidos em jogos oficiais, tem 20 pontos e figura na 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento.

Diego Pituca (à esq.) disputa com Hurtado durante Red Bull Bragantino x Santos Gazeta Press

Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos

GOLS: Léo Ortiz (Red Bull Bragantino); Léo Ortiz (contra) (Santos)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Weverton), Léo Ortiz, Ligger e Weverson (Luan Cândido); Raul, Lucas Evangelista e Cuello (Morato); Artur (Luis Phelipe), Ytalo (Thonny Anderson) e Hurtado. Técnico: Maurício Barbieri

SANTOS: João Paulo; Madson (Pará), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson (Sandry) e Jean Mota (Lucas Lourenço); Arthur Gomes (Lucas Braga), Kaio Jorge e Soteldo (Tailson). Técnico: Cuquinha (substituindo Cuca)

Os times já tinham empatado os outros 2 confrontos entre eles neste ano (pelo Paulista e pelo Brasileirão)

Santos perdeu apenas 1 dos seus últimos 7 jogos fora de casa na Série A – foram 3 vitórias e 3 empates

O jogo

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Os mandantes levaram maior perigo e finalizaram mais vezes (oito a três) no primeiro tempo, sendo que chegaram a acertar a trave com Cuello aos 26min.

Na volta do intervalo, o time visitante abriu o placar aos 19min, quando Soteldo cruzou com desvio no braço de Léo Ortiz e viu a bola morrer no fundo do do alvo.

Aos 32min, Artur quase conseguiu o empate com um cabeceio depois de cruzamento vindo da direita, mas a bola acertou a trave.

Quando parecia que a vitória do Santos estava definida, Léo Ortiz marcou de cabeça em uma cobrança de escanteio de Luis Phelipe, na qual até o goleiro Cleiton foi para a área adversária.

Classificação

– Red Bull Bragantino: 17º lugar, com 20 pontos

– Santos: 8º lugar, com 31 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão.

Sábado, 14/11, 16h30*, Santos x Internacional

Segunda-feira, 16/11, 20h*, Botafogo x Red Bull Bragantino

*horário de Brasília