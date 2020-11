Santos ‘resolve’ no 1º tempo, vence o Bahia e abre cinco de vantagem sobre o Palmeiras no G-6

Neste domingo (1), o Santos conquistou uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. No encerramento do 1º turno, o Peixe recebeu o Bahia na Vila Belmiro e venceu por 3 a 1. Com o resultado, o clube paulista foi a 30 pontos e abriu cinco de vantagem para o Palmeiras no G-6 da competição.

E o Peixe resolveu o jogo ainda na primeira etapa com três gols marcados. O primeiro, aos 9 minutos, dos pés do lateral-direito Madson, que recebeu cruzamento de Soteldo pela esquerda para estufar as redes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Aos 25 minutos, foi a vez do camisa 11 Marinho deixar o seu na Vila. Após boa troca de passes entre Lucas Veríssimo e Jobson, o atacante recebeu a bola e ampliou para o clube paulista. Dois minutos depois, aos 27, Danielzinho descontou para o Tricolor.

O terceiro gol santista anotado no primeiro tempo saiu aos 36 com Jobson. O volante cobrou falta e, após falha do goleiro Douglas, o Peixe chegou ao 3 a 1.

Com o resultado, a equipe do técnico Cuca foi a 30 pontos e segue na 6ª colocação com 30 pontos. Já o Bahia, caiu para 15º, ainda com 19 pontos, mesma pontuação do Botafogo, que abre o Z-4 do Brasileiro.

Marinho comemora gol na Vila Belmiro pelo Santos no Brasileiro 2020 Ivan Storti| Santos F.C.

Santos 3 x 1 Bahia

GOLS: Madson, Marinho e Jobson (SAN) e Danielzinho (BAH)

SANTOS: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Sandry), Diego Pituca e Jean Mota (Lucas Lourenço); Marinho, Soteldo (Ângelo) e Kaio Jorge (Marcos Leandro) Técnico: Cuca

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Ronaldo (Elias); Fessin (Rossi), Danielzinho (Clayson) e Élber (Marco Antônio); Gilberto (Saldanha) Técnico: Mano Menezes

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

– O Santos teve 52% de posse de bola no 1º tempo contra 48% do Bahia

– No 1º tempo, o Bahia finalizou 13 vezes e o Santos 7

– Marinho chegou ao seu 12º gol marcado no Brasileirão

– Esta foi a quarta vitória do Santos na Vila neste Brasileiro

Classificação

– Santos: 6º lugar, com 30 pontos

– Bahia: 15º lugar, com 19 pontos



1 Relacionado

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meio de semana, o Santos pela Copa do Brasil e o Bahia pela Sul-Americana

Quarta-feira, 04/11, 19h*, Ceará x Santos

Quinta-feira, 05/11, 21h30*, Bahia x Melgar

*horário de Brasília