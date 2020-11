São 299 oportunidades nesta quinta (5)

Vagas de emprego pela Funtrab foram anunciadas nesta quinta-feira (5). Ao todo, são 299 oportunidades disponíveis, com funções de atendente a engenheiro. Os interessados em participar do processo seletivo devem ir até uma agência das 7h30 às 17h30 com documentos oficiais em mãos. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego pela Funtrab: Oportunidades nesta quinta-feira (5)

A Funtrab de Mato Grosso do Sul está com 399 vagas de emprego disponíveis, nesta quinta-feira (5), para a região de Campo Grande. Também há chances para pessoas com deficiência (PcD).

Vagas

Algumas das principais vagas incluem as funções de:

23 – Motorista Carreteiro;

13 – Vendedor Pracista;

12 – Vendedor Porta a Porta;

10 – Movimentador de Mercadoria;

10 – Auxiliar de Cozinha.

Além das citadas, também há chances para os profissionais das áreas de: açougueiro, carpinteiro, empregado doméstico, analista fiscal e outras.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio, segundo anunciado pela própria agência do trabalho. Para realizar o cadastro, os candidatos devem ter os seguintes documentos em mãos: RG, CPF e carteira de trabalho.

O cadastro pode ser feito na agência localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, durante as 7h30 às 17h30.

