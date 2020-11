São Paulo goleia Flamengo por 4 a 1 no Maracanã; Tiago Volpi defende dois pênaltis

Com o resultado, a equipe de Fernando Diniz foi a 30 pontos, em 5º lugar, mas pode ser campeã do 1º turno se vencer os três jogos atrasados que ainda tem para fazer.

Além disso, a atuação no Rio de Janeiro tem tudo para empogar os torcedores tricolores, que viram o clube paulista mostrar autoridade contra um dos melhores elencos do país.

O Mengão, por sua vez, desperdiça a chance de assumir a liderança, o que teria ocorrido até em caso de empate neste domingo, já que o Inter perdeu para o Corinthians no sábado.

Em campo, o Fla começou arrasador e demorou apenas 6 minutos para abrir o placar no “Maior do Mundo”.

Na puxada de contra-ataque, Pedro recebeu de Vitinho, dominou puxando para a perna esquerda e acertou um chute rasteiro no cantinho de Tiago Volpi.

Só que o Tricolor não se abalou com o lance, e, com toque de bola preciso e consciente, encontrou o empate rapidamente.

Aos 17, Reinaldo inverteu jogo para Tchê Tchê, que recebeu no bico da grande área. Com um belo chute, ele venceu Hugo Souza para igualar.

A partida era muito boa, lá e cá, com lances de perigo para os dois lados.

Aos 28, o árbitro marcou pênalti de Diego Costa em Everton Ribeiro após olhar o VAR, dando ao Rubro-Negro uma grande chance de retomar a dianteira.

Na batida, Bruno Henrique chutou seco e forte, mas Volpi caiu muito bem e fez grande defesa para manter o placar em a 1 a 1.

E, no último lance de um grande 1º tempo, veio a virada são-paulina.

Já nos acréscimos, Gustavo Henrique errou feio ao tentar corte e deu de presente para Brenner, que não perdoou.

Na volta do intervalo, o São Paulo seguiu melhor e ampliou logo aos 11, depois que Gustavo Henrique fez pênalti bizarro em Bruno Alves.

Reinaldo chamou a responsabilidade e bateu com enorme categoria, deslocando Hugo Souza e fazendo 3 a 1.

O Fla, então, se lançou ao ataque, e teve chance de ouro para dimunuir e voltar ao jogo aos 16: Gerson invadiu a área, fez grande jogada e foi derrubado por Daniel Alves.

Desta vez, foi Pedro quem pediu a bola, mas o centroavante bateu de maneira horrível e Tiago Volpi defendeu mais uma penalidade.

O lance baqueou o Rubro-Negro, que viu o São Paulo aproveitar e transformar a vitória em goleada.

Aos 36, Volpi deu chutão para frente, Luciano ganhou do zagueiro Natal e finalizou com precisão na saída de Hugo Souza.

Vitória maiúscula do Tricolor em pleno Maracanã!

GOLS: Flamengo: Pedro São Paulo: Tchê Tchê, Brenner, Reinaldo (pênalti) e Luciano

FLAMENGO: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan (Léo Pereira) e Filipe Luís; João Gomes, Gerson e Everton Ribeiro (Lincoln); Vitinho (Michael), Bruno Henrique e Pedro Técnico: Domènec Torrent

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo (Léo Pelé); Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano e Brenner (Pablo) Técnico: Fernando Diniz

