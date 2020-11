São Paulo já virou mata-mata contra argentinos com Ceni épico, pênaltis e ‘guerra’ contra o Boca; relembre

O São Paulo tem uma decisão pela frente nesta quarta-feira (4). Embalado pela goleada sobre o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, o Tricolor recebe o Lanús às 19h15 (de Brasília), no Morumbi, pela Copa Sul-Americana, e precisa reagir após perder a primeira partida por 3 a 2. O histórico mostra que é possível.

Apesar das recentes eliminações para equipes médias argentinas em mata-mata (Defensa y Justicia em 2007, Colón em 2018 e Talleres em 2019), o São Paulo também já virou duelos assim – e contra camisas bem mais pesadas. O ESPN.com.br rememora, abaixo, três vezes em que isso aconteceu.

Rosario Central em 2004

Oitavas de final da Conmebol Libertadores, competição que o São Paulo voltava a jogar após dez anos. Derrotado por 1 a 0 no Gigante de Arroyito, o Tricolor saiu atrás logo no começo da partida no Morumbi. Cuca, então técnico da equipe, decidiu mexer e colocou Grafite, o herói daquela noite.

Foi do camisa 7 o gol de empate, ainda no primeiro tempo, que ferveu o Morumbi. Cuca manteve o time em campo no intervalo, para não baixar a adrenalina, e viu a virada com o mesmo Grafite, após dividida com a zaga argentina. A decisão da vaga seria nos pênaltis.

Na marca da cal, o protagonismo foi todo de Rogério Ceni. O ídolo, antes de assumir a 01, defendeu a quinta cobrança do Central, batida de forma displicente pelo goleiro Gaona, e na sequência pegou outra penalidade, que garantiu a classificação tricolor.

Grafite é abraçado por Marquinhos na comemoração de gol do São Paulo em 2004 DJALMA VASSÃO/Gazeta Press

Estudiantes em 2006

Mais um embate com argentinos pela Libertadores, dessa vez nas quartas de final. O Estudiantes saiu na frente do confronto, ao vencer em casa por 1 a 0, antes da pausa para a Copa do Mundo de 2006.

No retorno do torneio, o São Paulo, reforçado por Ricardo Oliveira, devolveu o placar em um Morumbi abarrotado, gol marcado pelo zagueiro Edcarlos. A vaga, como em 2004, seria decidida nas penalidades também.

Brilhou, novamente, a estrela de Ceni. Após converter a sua própria cobrança, assim como Ricardo Oliveira e Fabão, o goleiro defendeu o quarto chute do Estudiantes, logo após Danilo errar o seu. Depois, Júnior colocou o São Paulo na frente e Rogério viu o último pênalti argentino ir para fora.

Rogério Ceni defende pênalti contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores de 2006 Mauricio Lima / Getty Images

Boca Juniors em 2007

Aqui, nada de pênaltis. Mas nem por isso faltou emoção. Liderado pelo ídolo Martin Palermo, autor de dois gols, o Boca Juniors venceu a primeira partida, na Bombonera, pelo placar de 2 a 1. Borges descontou para o São Paulo, em lance que permitiu a classificação dias depois.

Diante de um grande público em sua casa, o Tricolor fez um primeiro tempo apagado, mas reagiu logo no início da segunda etapa. Aloísio Chulapa, deixado no banco por Muricy Ramalho como forma de punição por se atrasar a uma reapresentação, aproveitou dividida pelo alto, abriu a “capa do Batman” para proteger a bola e emendou um belo chute de canhota.

A “guerra” contra o Boca ainda teve momentos de Libertadores, com os jogadores brigando por cada palmo em campo e até se estranhando em cada empurra-empurra dentro da área. No fim, deu São Paulo, que avançou às quartas de final daquela Copa Sul-Americana.

Aloísio corre com Souza para comemorar gol do São Paulo contra o Boca Juniors Daniel Kfouri / Getty Images

A última classificação do São Paulo contra uma equipe argentina foi em maio de 2018. Na primeira fase da Sul-Americana, o Tricolor de Diego Aguirre venceu o Rosário Central por 1 a 0, no Morumbi, gol de Diego Souza. A vaga acabou com o time brasileiro, por causa do empate sem gols fora de casa.

E agora?

O São Paulo garante a classificação se vencer por 1 a 0, 2 a 1 ou por dois ou mais gols de diferença. Se triunfar por 3 a 2, leva a decisão para os pênaltis. Os demais placares favorecem o Lanús.