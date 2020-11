São Paulo perde Daniel Alves, mas pode ter Hernanes contra o Goiás

O São Paulo não poderá contar com o futebol do meia Daniel Alves no jogo do próximo sábado, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, O camisa 10 do Tricolor foi advertido com cartão amarelo na partida contra o Flamengo, no último domingo, e cumprirá suspensão automática. A boa notícia, no entanto, é que Hernanes, Igor Vinícius e até mesmo Juanfran podem estar à disposição do técnico Fernando Diniz para esta partida.

Capitão e jogador de confiança da comissão técnica, Daniel Alves se envolveu em uma discussão com o volante Gérson, do Flamengo, e recebeu o cartão. O craque do Tricolor estava pendurado e, por isso, não terá condições de enfrentar o Goiás, no Morumbi. A tendência é de que Hernanes – recuperado de um estiramento muscular na coxa direita fique com a vaga.

Quem também pode aparecer na equipe são-paulina na próxima partida do Brasileirão é o lateral Igor Vinícius, recuperado de uma contratura. O jogador participou da delegação que foi ao Rio de Janeiro e goleou o Flamengo, mas não entrou em campo. O espanhol Juanfran – outro nome que estava entregue ao departamento médico – é outro nome que pode pintar, mas seu caso é um pouco mais complexo.

Importante ressaltar que antes de medir forças com o Goiás, pela 20ª rodada do Brasileirão, o São Paulo decide seu futuro na Copa Sul-Americana. Já nesta quarta, o Tricolor tenta reverter a derrota para o Lanús, por 3 a 2, no jogo de volta da segunda fase do torneio internacional. A partida será disputada no Morumbi e o meia Daniel Alves estará em campo, já que sua suspensão é apenas para o campeonato nacional.