São Paulo presenteia Volpi com camisa em homenagem aos 100 jogos

O goleiro Tiago Volpi ganhou na manhã desta sexta-feira uma homenagem do São Paulo. Na última quarta, ele completou 100 jogos embaixo das traves do Tricolor e, por isso, o clube o presenteou com uma camisa especial que faz alusão à marca alcançada.

Nas redes sociais, Volpi aparece ao lado de Raí, ex-jogador e ídolo do clube, hoje executivo de futebol. A camisa é laranja e traz o número 100 nas costas, com o sobrenome do arqueiro.

TABELA

> Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro



Volpi completou 100 jogos na última quarta-feira, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo. O placar terminou 2 a 1 para os paulistas, no Maracanã, com dois gols de Brenner e diversas defesas por parte do goleiro. Do outro lado, Rogério Ceni, o último grande arqueiro do clube e ídolo, estreou como treinador do Rubro-Negro.

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o Fortaleza, ex-time de Ceni. O jogo acontece na Arena Castelão e é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.