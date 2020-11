Saque do auxílio e FGTS emergencial será liberado para 13,4 milhões neste sábado

Neste sábado (14), a Caixa Econômica Federal irá liberar o saque para milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do FGTS emergencial. Neste segundo caso, será liberado saque e transferência para o último grupo de trabalhadores.

Os saques e transferências serão liberados para 3,8 milhões de beneficiários do auxílio emergencial que nasceram em março. Esse grupo recebeu o pagamento do programa em dois ciclos, em 7 de outubro e em 5 de novembro.

Os demais 9,6 milhões de brasileiros terão o saque emergencial do Fundo de Garantia de Tempo do Serviço (FGTS) liberado. O calendário vale para quem nasceu em novembro e dezembro. Esses dois grupos tiveram o dinheiro do benefício creditado em conta poupança social digital nos dias 14 e 21 de setembro, respectivamente. Com essas duas liberações, o calendário do FGTS emergencial chega ao fim.

Já o calendário de saques do atual ciclo do auxílio segue até dia 5 de dezembro. Veja as datas abaixo.

Nascidos em janeiro – 7 de novembro

Nascidos em fevereiro – 7 de novembro

Nascidos em março – 14 de novembro

Nascidos em abril – 21 de novembro

Nascidos em maio – 21 de novembro

Nascidos em junho – 24 de novembro

Nascidos em julho – 26 de novembro

Nascidos em agosto – 28 de novembro

Nascidos em setembro – 28 de novembro

Nascidos em outubro – 1 de dezembro

Nascidos em novembro – 5 de dezembro

Nascidos em dezembro – 5 de dezembro