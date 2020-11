SBT exibe nesta terça jogo entre Flamengo e Racing pela Libertadores

Nesta terça-feira, 01 de dezembro, a partir das 09h15 da noite, o SBT transmite o segundo jogo entre Flamengo (BRA) e Racing (ARG) pela ‘Copa Libertadores da América’ direto do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para o Flamengo se classificar, basta um empate sem gols ou uma vitória simples. Empate em 1×1, leva a decisão para os pênaltis. O jogo será narrado por Téo José e os comentários são de Mauro Beting e do ex-treinador Jorginho.

Na chamada que está no ar, o telespectador pode conferir um pouco do que aconteceu no jogo anterior