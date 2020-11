Scarpa testa positivo para COVID-19, e Palmeiras chega a 9 casos de contaminação no elenco

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, testou positivo para COVID-19 nesta segunda-feira.

O jogador já realizou um 2º teste para ter a contraprova, mas o 1º exame detectou a contaminação pelo novo coronavírus.

Com isso, o atleta passa a ser automaticamente desfalque para o duelo com o Ceará, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Com Scarpa, o Verdão chega a nove casos de COVID-19 em seu plantel.

Só no último final de semana, foram três novos detectados: o lateral-esquerdo Matías Viña, o atacante Gabriel Veron e o zagueiro Alan Empereur.

Gustavo Scarpa em ação durante jogo entre Palmeiras e Fluminense Cesar Greco/Ag Palmeiras

Além deles, Gabriel Menino, Rony, Gabriel Silva, Danilo e Luan já haviam dado positivo dias antes.

Sem Scarpa, o técnico Abel Ferreira deve escalar o jovem Esteves na lateral-esquerda contra o Ceará.

O prata-da-casa vinha se recuperando de lesão, mas treinou normalmente nesta segunda-feira e deve ser opção em Fortaleza.

Gustavo, por sua vez, cumprirá o isolamento determinado, mas está assintomático e em boas condições de saúde.